Le Petit Bikini revient pour une nouvelle saison !

Nouvelle saison pour le Petit Bikini à partir du 13 juin à Ramonville.

Le soleil est de retour et avec lui, l’annonce tant attendue : le Petit Bikini réouvre ses portes le 13 juin . Cette institution estivale prend place de nouveau au Bikini pour une nouvelle saison avec une terrasse entièrement réimaginée pour l’occasion. Ce concept iest né en 2020, dans le tumulte de la pandémie, lorsque les salles de concert étaient fermées et que l’envie de vivre des moments uniques étaient empêchés. Le Bikini avait dégainé sa guinguette éphémère entre partage et live sous le soleil de l’été.

Le programme de cette saison s’annonce des plus attrayants : entre plongeons rafraîchissants dans la piscine, DJ sets enivrants, délices culinaires, cocktails exquis, compétitions endiablées de pétanque, parties acharnées de baby-foot et jeux de société animés, il y en aura pour tous les goûts et toutes les envies !

Du mardi au samedi, de 18h00 à minuit, la terrasse du Bikini vibrera au rythme de soirées festives et musicales. Des thèmes variés seront proposés, allant de l’apéro 80 au mix disco survolté, en passant par des blind tests hilarants et des quiz déjantés. Sans oublier l’incontournable Afterwork du Bikini, rendez-vous privilégié des noctambules en quête de détente et de rencontres.

Programme du week-end d’ouverture du Petit Bikini :

13/06 : Soirée d’ouverture du Petit Bikini

14/06 : Apéro Disco

15/06 : Apéro 80’s

Réservations fortement conseillées pour l’espace restauration : 05 62 24 09 50 // [email protected]