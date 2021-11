TGS, Futurapolis, Village de Noël, concerts…que faire à Toulouse ce week-end ?

Partager Facebook

Entre le Toulouse Game Show, Futurapolis, le village de Noel, le Girls don’t Cry ou encore le festival IMAX, découvrez notre sélection pour sortir ce weekend à Toulouse !

Girls Don’t Cry Festival au Metronum

Du 26 au 28 novembre, au Metronum, rendez-vous avec le Girls Don’t Cry Festival un week end de joie et de musiques flamboyantes organisé par La Petite !

> https://www.toulouseblog.fr/gagnez-vos-pass-pour-le-girls-dont-cry-festival-a-toulouse/

Vianney samedi soir au Zénith







Le TGS au MEETT

Le Toulouse Game Show aura lieu les 27 et 28 novembre prochain au Meett avec plus de 250 exposants pas moins de 60 000 visiteurs attendus.

> https://tgs-toulouse.fr/



Village de Noel place du Capitole

Le Village de Noël retrouvera sa place au Capitole du 26 novembre au 26 décembre prochain.

> https://www.toulouseblog.fr/le-village-de-noel-de-retour-place-du-capitole/

Rencontre avec Riad Sattouf

L’auteur Riad Sattouf ( Les Cahiers d’Esther, L’arabe du futur) sera en dédicaces le 27 novembre prochain à la librairie Ombres Blanches de Toulouse. Il présentera « Le Jeune Acteur 1 ».

Festival du film IMAX au Gaumont Toulouse Labège

À l'occasion de cette première édition, les cinémas Pathé et Gaumont équipés de salles IMAX présenteront, du 24 au 30 novembre, trois films à vivre dans des conditions exceptionnelles grâce à la technologie IMAX : Les Éternels de Chloé Zhao, Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga et Dune de Denis Villeneuve.



> https://www.toulouseblog.fr/festival-de-films-en-imax-dans-un-cinema-de-toulouse/

Futurapolis Planète

Conférences et débats pour Futurapolis Planète organisé par Le Point à Toulouse les 25, 26 et 27 novembre autour de la thématique : La Vie Devant Nous. Cette édition s’ajoute du Festival Toulouse Innovante et durable.

> https://www.toulouseblog.fr/futurapolis-planete-prend-place-a-toulouse-tout-le-week-end/





Le Petit Marché de Noël

Le Petit Marché de Noël ouvre ce vendredi sa 12ème édition pour un grand week-end de rencontres, ventes et échanges près des Minimes à Toulouse.

La Course des Lumières

Pour lutter contre le cancer , la Course des Lumières prend place ce 27 novembre dans les rues de Toulouse.

Plus d’infos : https://www.coursedeslumieres.com/villes/toulouse

Gabryel au Chorus vendredi soir