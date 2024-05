Fin mai, Toulouse capitale du spatial

Partager Facebook

La première édition du TOULOUSE SPACE FESTIVAL IN OCCITANIE se tiendra au MEETT du 23 au 26 Mai. Tout l’écosystème du spatial se réunit pour un événement hors du commun avec des rencontres, des animations et tant de belles choses !

Les passionnés d’espace, les curieux et les familles sont invités à plonger dans l’univers fascinant de l’exploration spatiale, au MEETT – Parc des Expositions, Centre de Conventions & Congrès de Toulouse. À partir de jeudi 23 mai, le Toulouse Space Festival in Occitanie réunira les grands industriels (Airbus, CNES, Thales Alenia Space, CS Group, …), les meilleures écoles et formations (INP Toulouse : Prépa T2, N7, ENIT), ESMA/ETPA, …) et de nombreux experts et associations pour créer des vocations, éduquer sur la recherche spatiale, promouvoir les domaines liés à l’espace et présenter toutes les applications déclinées de la recherche spatiale. Co-organisé par Toulouse events, filiale du Groupe Gl events et advanced business events, le Toulouse Space Festival in Occitanie compte parmi ses partenaires pionniers Toulouse Métropole et la Région Occitanie.

Stéphane CASTET, Président Directeur Général d’abe : « Nous avons la satisfaction de présenter dès la 1ère édition, un rendez-vous à la fois professionnel et grand public offrant aux visiteurs une occasion unique de découvrir les merveilles de l’univers et de s’engager dans des activités interactives et éducatives. Notre objectif est de créer des vocations auprès des jeunes générations afin qu’elles comprennent qu’elles ont toute leur place dans cet écosystème ».

L’évènement s’articule autour de quatre pôles : éducation & formation, loisirs & divertissement, écosystème et applications du spatial.

Loisirs & Divertissement

Le salon, ouvert à tous publics, propose des animations dès 10 ans, quel que soit le niveau de connaissance. Le choix est vaste entre les séances de cinéma (sélection rigoureuse de films : Interstellar ; Seul sur Mars,…documentaires : Thomas Pesquet, l’étoffe d’un héros ; C’est pas Sorcier,… mais également séries et courts-métrages), les animations (ateliers pratiques, expositions interactives, conférences et rencontres avec des experts, …) et l’espace gaming (jeux de société, simulations de vol spatial, réalité virtuelle et escape games). Logiciels, jeux, Livres & BD matériel d’astronomie, sites touristiques, clubs et associations… Tout le monde est là !

Programme:

– Les animations : https://toulousespacefestival.com/animations/

– Les projections : https://toulousespacefestival.com/projections/

Infos pratiques :

Au MEETT Toulouse

Jeudi 23 et vendredi 24 mai, 10h-18h30 : journées étudiantes et grand public

Samedi 25 et dimanche 26, 10h-18h30 : grand public

Nocturnes vendredi 24 et samedi 25 mai 2024 de19h à minuit.

toulousespacefestival.com