Festival de films en IMax dans un cinéma de Toulouse

Du 24 au 30 novembre, rendez-vous avec le premier Festival Imax au Cinéma Gaumont de Labège, près de Toulouse.

À l’occasion de cette première édition, les cinémas Pathé et Gaumont équipés de salles IMAX présenteront, du 24 au 30 novembre, trois films à vivre dans des conditions exceptionnelles grâce à la technologie IMAX : Les Éternels de Chloé Zhao, Mourir peut attendre de Cary Joji Fukunaga et Dune de Denis Villeneuve.

La technologie IMAX offre une expérience totalement immersive et fait oublier aux spectateurs les limites de l’écran pour les plonger au cœur du film. Image, son et confort exceptionnel : la salle IMAX a été pensée pour offrir au public des cinémas Pathé et Gaumont une expérience spectaculaire.

Informations et réservations sur l’application mobile et sur : cinemaspathegaumont.com