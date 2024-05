Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les Commerces du Centre-ville de Toulouse sont en fête du 9 au 11 mai prochain pour le weekend de l’ascension avec des événements non-stop !

Première édition pour un rendez-vous offrant une mise en lumière des commerces toulousains. Au cœur du long week-end de l’Ascension, les commerçants du centre-ville de Toulouse accueillent les toulousains pour 3 jours de festivités et d’animations inédites.

Des scènes musicales à thème seront installées sur les places St-Georges et de la Trinité et rue d’Alsace-Lorraine. Chaque jour, de 10h30 à 18h30, un groupe 100 % local montera 30 minutes sur ces scènes. Deux compagnies déambuleront dans les rues, deux fois par jour, pendant une heure, dans le périmètre sécurisé et entièrement piéton, la fanfare « Les Accords’Léon » (le jeudi), « Les Fous Volants » (le vendredi et le samedi) ainsi que, pendant ces trois jours, « Le Transporteur de Bonheur » alias Femi le Scorpion.

L’Office de tourisme proposera des visites exclusives avec des guides professionnels : Vendredi 10 mai de 10h30 à 12h30: Il était une fois… les grands magasins toulousains