Rendez-vous au Salon du Vintage de Toulouse

La 5ème édition du Salon Toulouse Vintage aura lieu dans le cadre exceptionnel de l’Hôtel Dieu le week-end du 27 et 28 novembre.

Après 4 éditions réussies à Toulouse, l’Agence Couture, agence événementielle Montpelliéraine, signe cette année la 5ème édition du Salon Toulouse Vintage à l’Hôtel-Dieu Saint-Jacques, dans ce cadre mythique et chargé d’histoire.

Près de 45 exposants, vintage & créateurs, de la région et de France, sont attendus : mobilier, vêtements, accessoires, décoration, récup’ ; tous les univers des années 20 à 90 seront à découvrir.

Dès 10h, les visiteurs pourront apprécier les différents univers et animations du salon : ateliers DIY (Do It Yourself), un espace créateurs et deux food-trucks seront également présents.

