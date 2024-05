Le Château de Merville en mode Carnaval de Venise

Partager Facebook

Samedi 11 et dimanche 12 mai, les Masqués Vénitiens de France viennent animer le week-end au Château de Merville.

Parés de leurs extraordinaires costumes d’époque, les Masqués Vénitiens de France s’invitent au Château de Merville pour la quatrième fois. Ces passionnés du carnaval vénitien, réunis depuis 2006 en association, investissent les hauts-lieux du patrimoine français pour le plaisir de se vêtir et d’enchanter les spectateurs.

Tout le week-end, une troupe de 26 personnages éblouissants se promène dans le parc, invitant les visiteurs à la suivre dans les salles du château. La visite, non guidée, permet de découvrir les costumés dans le décor exceptionnel des salons du XVIIIème qui, intacts à ce jour, subliment robes, loups et masques patiemment cousus et brodés. Les défilés sont enrichis de commentaires sur l’origine et la réalisation des costumes et accessoires.

Infos pratiques

Samedi 11 et dimanche 12 mai de 11h à 17h. Défilés à 11 h30 et 15h30.

Infos : labyrinthedemerville.com