Journée espace et sport fin mai à Toulouse

Le dimanche 26 mai 2024, la Cité de l’espace organise une journée inédite et gratuite autour de l’espace et du sport.

Dans le cadre de la première édition du Toulouse Space Festival la Cité de l’espace organise une journée de clôture inédite autour du sport et de l’espace. Ainsi, le dimanche 26 mai 2024, le public est invité à venir découvrir la Cité de l’espace et à aller à la rencontre d’acteurs des secteurs du spatial et du sport. Quelques semaines avant les Jeux Olympiques de Paris 2024, les visiteurs pourront assister à différents échanges inédits entre médecins, scientifiques, chercheurs, sportifs et astronautes afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre leurs univers. Toutes les expositions, animations et spectacles de la Cité de l’espace seront par ailleurs accessibles gratuitement.

Tout au long de la journée, différentes personnalités des mondes de l’espace et du sport viendront rencontrer le public, en introduisant des animations de la Cité de l’espace, ou sur scène et dans les jardins. Parmi les personnalités présentes :

– Côté spatial

Jean-François Clervoy, astronaute à l’ESA

Laura Weyrowitz, préparatrice physique d’astronautes à l’ESA

Sébastien Barde, sous-directeur exploration et vols habités du CNES,

Didier Schmitt chef de la stratégie de l’exploration robotique et humaine à l’ESA

– Côté sport

Zeba Traoré, coach de la performance, préparateur physique au Stade Toulousain,

Gaëlle Gliesen, vice-championne du monde de parachutisme

Théo Collin, membre de l’équipe de France d’escrime

Nodjalem Myaro, préparatrice mentale au TFC, ex-championne du monde de handball

Une expo temporaire

Les visiteurs pourront visiter l’exposition temporaire “Espace et Sport” imaginée par la Cité de l’espace à l’occasion des Jeux Olympiques de Paris 2024. Grâce à des photos grands formats, les visiteurs découvrent les grands points communs entre les astronautes et les sportifs de haut niveau, deux communautés qui bien souvent se fascinent mutuellement. L’exposition offre ainsi un regard croisé sur ces deux secteurs qui imposent une mise à l’épreuve du corps, une résistance à la pression et au stress et une obligation de “jouer collectif” pour réussir. Cette exposition a été conçue par la Cité de l’espace avec la participation de l’ESA, du CNES et du Stade Toulousain et en partenariat avec MGEN, Banque Populaire Occitane, Comat, Kinéis et Hemeria.

Gratuit sur inscription ici https://www.cite-espace.com/a-la-une/les-rencontres-espace-et-sport/