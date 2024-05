Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Pour le pont du 8 au 12 mai, rendez-vous avec un week-end kids Friendly au Festival Layup de Toulouse.

Le Festival Layup vient d’ouvrir ses portes au coeur de la Ville Rose pour une 4ème édition ! Jusqu’au 23 juin, le grand public auront l’occasion de découvrir de travail de 40 artistes de scène toulousaine, nationale et internationale d’art urbain. Fresques monumentales, installations, toiles, photographies… près de 300 œuvres ont investi un site XXL de 3500 m2 à deux pas du métro Saint-Michel Langer. Véritable lieu de vie, LayUp propose également des animations, ateliers, soirées et autres rendez-vous durant ses deux mois d’ouverture…

Le long week-end de cette semaine sera entièrement dédié aux Kids et à toute la famille ! Embarquement pour le Festival Kids de Mother in Town chez Layup… Au programme de ces 9, 10, 11 et 12 mai : 4 jours en immersion pour les plus jeunes au coeur d’une exposition de street art XXL autour de nombreuses activités ludiques : Ateliers Graffiti, ateliers sérigraphie, ateliers Cake Design, ateliers art plastique / street art…

Infos pratiques :

Festival Layup – 11 Bv Delacourtie, 31 400 Toulouse

Gratuit

Réservation des ateliers Festival Kids : https://www.billetweb.fr/layup-2024