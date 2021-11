Toulouse. Du coté des Minimes, place au Petit Marché de Noël

Partager Facebook

Le Petit Marché de Noël ouvre ce vendredi sa 12ème édition pour un grand week-end de rencontres, ventes et échanges près des Minimes à Toulouse.

Cette année, ce sont 16 créatrices et créateurs toulousains qui se retrouvent dans la maison de Nath pour exposer ensemble, du 26 au 28 novembre 2021. Illustratrices, céramistes, sérigraphes, créatrices et créateurs d’objets de déco et de luminaires, de vêtements, bijoux, bougies, carterie… tous ont une vitrine, un atelier à l’année, mais terriblement envie, à quelques semaines de Noël, de se regrouper en boutique éphémère, pour être ensemble le temps d’un week-end.

L’occasion est belle d’aller les rencontrer, discuter, dénicher des pièces uniques et originales à offrir ou à s’offrir.

A faire seul, en famille ou entre amis, et en profiter pour se faire tirer le portrait dans la « boîte à coucou » de Virginie.

Dans l’esprit des éditions précédentes, cette 12ème édition accueillera également deux associations engagées au profit des enfants (IRIS et un Institut Médico-éducatif) accompagnées dans leurs actions par les élèves de la classe Etoile du Lycée Toulouse-Lautrec.

Le petit marché de Noël débute le vendredi soir et se prolonge tout le week-end, dans l’atmosphère chaleureuse des 2 étages de cette maison de la rue de Chaussas.

Le petit marché de Noël

157 rue de Chaussas à Toulouse

Inauguration le 26 novembre 18h00 – 21h00

Samedi 27 et dimanche 28 novembre 10h00 – 18h30

> https://lepetitmarchedenoe.wixsite.com/toulouse