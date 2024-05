Plus de 20 000 visiteurs en un mois pour l’expo « Cathares » à Toulouse

Lors de son premier mois d’ouverture, du 5 avril au 5 mai, l’exposition « Cathares ». Toulouse dans la croisade a accueilli d’ores et déjà 20 708 visiteurs, une fréquentation multipliée par 5 par rapport aux expositions organisées par le musée Saint-Raymond.

Conçue comme un seul et même parcours, cette exposition qui se déploie sur deux lieux, le musée Saint-Raymond et le couvent des Jacobins, a été distinguée par le Ministère de la Culture du label “Exposition d’intérêt national” et s’inscrit dans le cycle des grandes expositions proposé par la Mairie de Toulouse.

Devenu un objet de tourisme et de culture populaire, le « catharisme » a aujourd’hui largement dépassé nos frontières pour devenir un véritable phénomène international.

Cette exposition inédite, la première de grande ampleur consacrée à ce sujet en France, aborde d’une part les événements qui ont émaillé la croisade contre les Albigeois et d’autre part la question de l’hérésie dite « cathare », grâce à près de 300 objets (costumes, œuvres, documents…) et à de nombreux dispositifs interactifs et ludiques.

Le musée Saint-Raymond et le couvent des Jacobins seront ouverts au public du 8 mai au 12 mai, aux horaires habituels.

Infos :

Musée Saint-Raymond – 1 ter place Saint-Sernin

05 61 22 31 44 – saintraymond.toulouse.fr

Couvent des Jacobins – Allée Maurice Prin, Place des Jacobins (entrée par l’église)

05 61 22 23 82 – jacobins.toulouse.fr