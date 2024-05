Gagnez des places pour le spectacle « Elise in love » au Théâtre du Grand Rond !

Le Théâtre du Grand Rond Toulouse vous offre des places pour le spectacle « Elise in love » les vendredi 10 et samedi 11 mai à 21h.

Avec ce récit d’Élise sur l’amour aussi drôle que touchant, Ondine Nimal a conquis le jury 2023 du festival de soli Le Coup de Chapeau organisé avec le Centre culturel Saint-Cyprien et le Théâtre de Poche. Le Grand Rond accueille donc Élise in love en guise de premier prix de ce partenariat de longue date !

Élise est amoureuse d’André. André a quitté Élise. À travers, entre autres, les films de Jane Campion, la musique du King, les peintures de Chagall, Élise se livre. Elle est là, devant nous, avec rien d’autre qu’un sac sur lequel est inscrit Dreamer. Parce qu’Élise est une rêveuse du quotidien. Son imagination comme compagne l’aide à survivre aux drames tandis que son sourire et son rire sont ses plus fidèles alliés. Complexe, naïve et mystérieuse, elle exprime son besoin excessif d’exister. Quelles traces l’amour inscrit-il dans nos vies, dans nos corps ? Élise nous partage un intime aux allures d’universel.

Avec Élise in love, Ondine Nimal joue avec ces représentations romantico-classiques de l’amour qui influencent les intimités de chacune pour nous proposer le portrait drôle et touchant d’une femme banale. Banale, vraiment ? Vivante plutôt !

Invitations : Le Théâtre du Grand Rond invite des lecteurs de Toulouseblog.fr pour assister à la représentation du vendredi 10 et samedi 11 mai à 21h. Pour gagner, téléphonez vite au 05 61 62 14 85 et donnez comme code « Toulouseblog.fr ». Attention les messages laissés sur le répondeur ne seront pas pris en compte.

Infos : https://www.grand-rond.org/