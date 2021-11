Gagnez vos pass pour le Girls Don’t Cry Festival à Toulouse !

Partager Facebook

Du 26 au 28 novembre, au Metronum, rendez-vous avec le Girls Don’t Cry Festival un week end de joie et de musiques flamboyantes organisé par La Petite ! Gagnez votre pass sur Toulouse Blog !

Véritable ode à la fête, petit écrin de bienveillance chaleureux le Girls Don’t Cry Festival c’est l’occasion de laisser libre cours à toutes vos envies, d’être vous même sans contrainte, de retrouvez vos adelphes le temps d’un week-end.

Libre et audacieux, brûlant et avant-gardiste, le Girls Don’t Cry Festival s’articule entre concerts enivrants, temps d’échange, de rencontres et d’apprentissage, performances, expositions …

La musique y est libre, plurielle, oscillant volontiers entre les esthétiques et les sonorités tantôt planantes tantôt électrisantes.

Trois jours exceptionnels fin novembre dont voici la programmation :

Vendredi 26 novembre – 19h-00h

Kyd (live) + Transterror (dj-set)….

Samedi 27 novembre – 14h-02h

Cabaret drag queen + Cate Hortl (Live) + Ttristana (dj-set)**

Dimanche 28 novembre – 14h-22h**

Tables rondes, workshop, lectures… + performances, tatouages, nail art…

Toulouse Blog vous offre votre pass pour assister à ce festival du 26 au 28 novembre !