Une nouvelle exposition autour de l’IA au Quai des Savoirs

L’exposition IA : Double Je, présentée au Quai des Savoirs jusqu’au 3 novembre 2024, plonge dans le monde de l’intelligence artificielle.

Au coeur des discussions, des interrogations, l’Intelligence artificielle fait partie de notre vie. Une science qui, si elle existe depuis long­temps, alimente aujourd’hui les fantasmes. Chaque jour, des innova­tions font leur apparition, provoquant débats et controverses, entre peur et enthousiasme.

Pour y voir plus clair, le Quai des Savoirs propose une grande exposition. Les visiteurs sont invités à découvrir l’historique de l’IA mais aussi tout son intérêt scientifique et ses enjeux.

Au cœur de l’exposition, des installations présentent les différentes utilisations que l’on peut faire de l’IA et les visiteurs sont invités à participer à des expériences sur tables interactives : on y joue à se laisser conduire par un véhicule autonome, on y construit un outil d’aide au diagnostic du cancer du sein, on y découvre comment l’IA permet d’anticiper les effets du changement climatique…

« IA : Double Je » est issue d’un projet collectif, associant de nombreux partenaires, tant sur les plans scientifique, technologique, industriel que culturel, éducatif et artistique. Elle est conçue par le Quai des Savoirs et coproduite avec Universicence Paris.

Infos: https://quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/

L’IA aussi à la Cinémathèque de Toulouse

Jusqu’au 14 mars, la Cinémathèque de Toulouse s’intéresse aussi à l’Intelligence artificielle. Entre blockbusters et séries B, retour vers un futur qui ne sera bientôt plus de la science-fiction, le cycle « Intelligence artificielle » offre plusieurs grands films autour de l’IA.

Plus d’infos : https://www.lacinemathequedetoulouse.com/programmation/cycles/2479