Nouvelle boutique de la marque au Croco à Nailloux

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Lacoste ouvre les portes d’une nouvelle boutique au Nailloux Outlet Village !

Nailloux Outlet Village enrichit son offre mode avec une marque emblématique pour son élégance et sa créativité et annonce l’ouverture d’une nouvelle boutique Lacoste. La marque au crocodile est à retrouver à côté de la boutique Zadig et Voltaire dès le 3 mai.

Les amateurs de mode sportive ont de quoi se réjouir puisqu’une nouvelle boutique Lacoste ouvre ses portes à prix outlet dans le Sud-Ouest. Les visiteurs du Nailloux Outlet Village pourront retrouver une gamme complète de vêtements et accessoires pour hommes qui défient les conventions et fusionnent élégance et sportivité sous le signe emblématique du Crocodile.

« L’arrivée de Lacoste au Nailloux Outlet Village est une formidable opportunité pour nous de proposer à nos visiteurs une expérience shopping enrichie par une marque de renommée internationale. Lacoste incarne une vision de l’élégance à la française, alliant tradition et innovation », déclare Anne-Claude Silvain, directrice du centre. « Après Dockers, Le Creuset, Skechers et le restaurant Emilie and the cool kids en 2023, le centre a prévu de nombreuses nouvelles ouvertures d’ici l’été pour le plaisir de tous les visiteurs. »

Le centre sera exceptionnellement ouvert le 8 et 9 mai 2024.