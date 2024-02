Concours. Gagnez vos places pour le spectacle de Amine Radi à Toulouse !

Partager Facebook

L’humoriste Amine Radi sera en spectacle le 20 février au Casino Barrière. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

D’une vidéo pour s’amuser avec ses potes, il est aujourd’hui à plus 800 millions de vues sur internet. Son originalité, son dynamisme et son sourire, voila ce qui le caractérise.

Après avoir débarqué de Casablanca à Paris pour devenir expert comptable, Amine Radi laisse tomber son poste en finance pour écrire son premier one man. Dans un spectacle où se mêlent originalité, fraîcheur et authenticité, Amine vous fera voyager à travers son parcours unique, son ascension sur internet, son arrivée en France et à Paris.

Toulouseblog et Bleu Citron vous offrent des places pour cette date exceptionnelle de Amine Radi le 20 février.