Grande battle de danse Hip-Hop ce samedi à Colomiers

Le festival « Nothing2Looz » prend place ce samedi 27 avril au Hall Comminges de Colomiers pour une soirée de danses Hip-Hop.

Cette année, préparez-vous à vivre un moment exceptionnel. Les plus grandes personnalités du milieu de la danse s’affronteront lors du fameux Battle ALL-STYLES, dans un concept toujours plus novateur lors de la 12e édition de « Nothing2Looz ». Au total, ce sont près de 21 délégations mondiales présentes à Colomiers samedi soir. Les disciplines représentées lors de cet événement sont variées : Breakdance, Popping, Locking, Hip-Hop, House Dance, Waacking, et pour la première fois dans son histoire, l’AFRO et le KRUMP.

Les quatre équipes en compétition devront se mesurer les unes aux autres dans un Battle exceptionnel. Elles auront pour défi de s’adapter aux DJ qui seront chargés de jouer des sets divers et variés, offrant ainsi à tous les danseurs la liberté de s’exprimer pleinement !

Une particularité de cette édition est le Kids Battle, où les plus grands prodiges français de moins de 15 ans s’affronteront dans la catégorie BREAKDANCE, une discipline désormais présente aux JO de Paris 2024.

Ne manquez pas cette journée unique : Rendez-vous à NOTHING2LOOZ pour vivre une expérience de danse hors du commun !

Infos : www.nothing2looz.com

Crédit photo : @ghostographic (CP)