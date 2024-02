Montauban. Un Panda Roux au Museum d’Histoire Naturelle 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

À partir du 13 février, le Museum d’histoire naturelle Victor-Brun de Montauban expose un nouveau pensionnaire : bienvenue au panda roux !

Il est classé dans le top 10 des dix animaux les plus mignons de la planète. Et il pourrait bien devenir le chouchou de l’équipe du Museum d’histoire naturelle Victor-Brun de Montauban, qui, accueille bientôt ce nouveau pensionnaire : le 13 février, il sera visible au public.

Même si le nom panda roux pourrait le laisser penser, il n’a aucun lien avec le panda géant. Le premier est le seul représentant de sa famille, les ailuridés, le second appartient à la famille des ours, les ursidés. Le nom « panda » serait dérivé du mot népalais poonya signifiant « mangeur de bambous ». Ils ne vivent pas non plus au même endroit, le panda roux se trouvant plutôt dans les forêts de l’Himalaya. Sano Kali, séjournait à la Réserve zoologique de Calviac (Dordogne), parc zoologique atypique spécialisé dans la faune sauvage gravement menacée. Aujourd’hui, le panda roux fait partie des nombreux mammifères menacés d’extinction, il est classé « en danger d’extinction » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). Le parc – qui participe au programme Red panda network, visant à protéger ce petit animal arboricole et favoriser sa reproduction – abrite à l’heure actuelle un couple de pandas roux.

La naturalisation de Sano Kali a été confiée au taxidermiste Damien Barbary, spécialiste de la préparation des mammifères, avec pour mission de le présenter en mouvement, comme s’il marchait le long d’une branche. Son squelette a, quant à lui, été confié à la société Kraniata, spécialisée dans les montages ostéologiques. Il rejoindra les collections du Museum d’histoire naturelle ultérieurement.

L’équipe du Museum invite le public à venir (re)découvrir les collections du musée, ainsi que ce « renard de feu », comme on le surnomme en Chine.