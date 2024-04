Le Velotour Occitanie prend les chemins de Toulouse ce dimanche

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Ce dimanche 28 avril, le Velotour Occitanie traversera 10 sites insolites de Toulouse pour sa 5e édition !

L’événement cyclo-ludique n°1 en France pose ses valises pour la 5ème fois de son histoire en Région Occitanie, à Toulouse (31), ce dimanche 28 avril. 18 ans après sa création à Dijon (21), Vélotour est devenu un rendez-vous incontournable des amateurs de vélo dans tout l’hexagone. La « Ville Rose » attend cette année 5 000 participants pour prendre part à cette joyeuse déambulation de cyclistes, qui pour l’occasion traverse des lieux habituellement interdits aux personnes à vélo !

Au programme : un parcours insolite de 17 à 23 km, avec une dizaine de lieux d’exception ouverts spécialement, de quoi voir la ville en rose !

Le parcours 2024

Les « vélotoureux » se donnent rendez-vous sur le Parvis du Stadium de Toulouse pour débuter leur expérience hors du commun. Le fief du Toulouse Football Club, en plus d’être le lieu de départ et d’arrivée de l’édition 2024, sera également traversé par les 5 000 cyclistes, en toute fin de la boucle principale.

2 boucles pour (re)découvrir la Capitale Occitane :

– La boucle principale de 17 km déambulera des serres municipales à la maison des Compagnons du devoir, en passant le Musée de l’Envol des Pionniers et le Stadium de Toulouse (8 sites au total),

– La boucle optionnelle de 6 km conduira les plus courageux à la rencontre des hommes et des femmes ayant pour devise « courage et dévouement » (les pompiers de la Caserne de Ramonville), après avoir traversé le Lycée Professionnel Renée Bonnet (2 sites supplémentaires).

Les derniers billets sont disponibles, sur velotour.fr