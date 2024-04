Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le groupe de restauration toulousain ALLFORYOU a ouvert les portes de sa troisième brasserie-pub à la française, baptisée « Jacques », à Blagnac.

La chaine Jacques continue de prendre ses marques dans la région toulousaine. Après l’ouverture réussie de Fenouillet en décembre dernier et celle de Balma en février, l’inauguration de ce troisième établissement à Blagnac marque l’aboutissement de la transformation des trois restaurants de la chaîne française Courtepaille. Acquis en 2023 par le groupe toulousain All For You, dirigé par Arnaud Chérubin, Philippe Lacassagne, François-Louis Lapeyre et Fabien Mast, ces trois restaurants, situés dans la périphérie toulousaine, connaissent une nouvelle vie.

Un 3e à Blagnac

L’établissement, situé 9 rue Gustave Flaubert, propose 7j/7 une carte pour découvrir ou redécouvrir les grands classiques de la cuisine française avec des formules à partir de 16€. D’une surface de 300 m2 et avec une capacité de plus de 200 couverts, « Jacques » promet aux amateurs de bonne cuisine une expérience authentique mélant tradition et convivialité, dans l’esprit des bouillons français et des pubs anglais !

Pour plus d’informations : pub-jacques.fr