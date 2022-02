Soirée, TO XIII, Playmobil, Grands Espaces…Que faire ce week-end à Toulouse ?

Partager Facebook

Toulouseblog a sélectionné pour vous les événements du weekend à Toulouse.





Le Baccus Social Club samedi à Toulouse

Samedi 26 février, le Baccus Social Club vous donne rendez-vous au Connexion Live pour une soirée exceptionnelle.

Lilly Wood and The Prick au Bikini

Après des albums platine et or, et le succès planétaire du remix de Prayer in C, Lilly Wood and the Prick revient avec son album pop et oxygénant porté par la voix soul et écorchée de Nili qui balaye la morosité de ces dernières années. Et il a fallu attendre un peu puisque le concert initial était prévu pour le 10 décembre. Mais on est rassuré de retrouver le groupe le 25 février !

> https://www.toulouseblog.fr/lilly-wood-and-the-prick-au-bikini-gagnez-vos-places-sur-toulouse-blog/

Exposition de Playmobil

Grand retour de l’Exposition Playmobil près de Toulouse samedi 26 et dimanche 27 février 2022 !

> https://www.toulouseblog.fr/les-playmobil-sexposent-ce-week-end-pres-de-toulouse/

Nouvelle journée de Super League à Ernest Wallon

La prochaine rencontre du TO à domicile, le samedi 26 février prochain, promet d’être festive ! En effet, elle marquera non seulement la réouverture de la Bodega, lieu incontournable lors de son passage à Wallon, mais le retour tant attendu des buvettes, des foodtrucks, des espaces réceptifs et des autres animations proposées sur le parvis.

> https://www.toulouseblog.fr/super-league-le-26-fevrier-cest-la-fete-a-wallon/

Mouss et Hakim à la Fnac Toulouse

Les toulousain Mouss et Hakim présenteront lors d’un mini concert à la FNAC Toulouse le vendredi 25 février leur album « Darons de la Garonne ».

> https://www.toulouseblog.fr/mini-concert-de-mouss-et-hakim-a-la-fnac-toulouse/

Cinéma de genre à la Cinémathèque

Le Festival Extrême Cinéma sera de retour jusqu’au 25 février à la Cinémathèque de Toulouse avec une belle programmation.

> https://www.toulouseblog.fr/lextreme-cinema-de-retour-cette-semaine-a-toulouse/

Grands Espaces

Le Marathon des Mots et l’Université de Toulouse Jean Jaurès lancent cette semaine le festival « Grands Espaces ». Une première édition avec de nombreuses rencontres littéraires.

> https://www.toulouseblog.fr/un-nouvel-evenement-litteraire-cette-semaine-a-toulouse/

Long Ma débarque à la Halle de La Machine

Blottie à l’intérieur de la Halle, cette imposante machine se réveillera au quotidien, bercée par les sonorités mécaniques de l’écurie de machines.

Les Véritables Machinistes inviteront le public à découvrir l’histoire de cette machine monumentale, à se laisser surprendre par la sensibilité et la précision de ses mouvements. Certains jours, Long Ma pourra s’aventurer à l’extérieur, sur la Piste, pour saluer Astérion le Minotaure et les habitants du quartier Montaudran.

> https://www.toulouseblog.fr/reouverture-de-la-halle-de-la-machine-avec-le-cheval-dragon-debut-fevrier/

L’Orchestre National du Capitole : Direction Andalousie le 26 février à la Halle aux Grains

Les vents chauds de l’Espagne soufflent sur ce concert ! De Grenade, ville mythique, à la poésie visionnaire de Lorca, la culture ibérique fascina l’Europe entière au début du XXe siècle. La terre natale de Manuel de Falla fut aussi un territoire imaginaire pour Claude Debussy.

En compagnie de Bertrand Chamayou, Thomas Guggeis nous entraîne dans les dédales de Grenade au rythme chaloupé d’une habanera.

Les secrets du blob au Quai des Savoirs

Ni plante, ni animal, ni champignon… Mais qu’est-ce que le blob ? Profitez des vacances pour découvrir cette inclassable créature ! Dans le cadre d’une expérience scientifique et participative menée par le CNRS, le Quai des Savoirs lui consacre exposition, vidéos et échanges avec des scientifiques.

> https://www.quaidessavoirs.fr/agenda

Bateau au Grand Rond

La Compagnie « Les Hommes Sensibles » présentent du 22 au 26 février au Théâtre du Grand Rond de Toulouse.

> https://www.toulouseblog.fr/bateau-a-decouvrir-cette-semaine-au-grand-rond/