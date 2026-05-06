Célébrez 25 ans d’art et de passion : La grande exposition « La Garonne » s’installe à la Salle Barcelone !

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Avis aux amateurs d’art, aux curieux et aux passionnés de culture toulousaine ! Si vous cherchez une sortie inspirante pour le week-end, notez précieusement cette date. Le samedi 23 mai 2026, de 9h00 à 20h00, la Salle Barcelone se métamorphose en un immense carrefour créatif pour accueillir l’événement anniversaire de l’exposition « La Garonne ».

Une occasion en or de célébrer un quart de siècle dédié à la beauté, à l’expression et aux talents de notre région, le tout lors d’une journée en accès libre !

30 artistes régionaux réunis pour un anniversaire d’exception

Vingt-cinq ans de passion, cela se fête en grand ! Pour marquer ce cap symbolique, l’organisation a vu les choses en majuscule en réunissant une trentaine d’artistes originaires de la région toulousaine. Ce rassemblement éclectique est une véritable vitrine de la richesse artistique locale.

En déambulant dans les allées de la Salle Barcelone, vous aurez le privilège de plonger dans des univers radicalement différents :

Des peintres aux palettes vibrantes, capturant la lumière du Sud-Ouest ou explorant l’abstraction.

Des photographes à l’œil aiguisé, figeant des instants de poésie brute, des paysages ou des scènes de vie.

Des sculpteurs façonnant la matière pour lui donner vie et relief, du travail de la terre à celui du métal.

Une journée festive placée sous le signe de la rencontre

Plus qu’une simple présentation d’œuvres accrochées aux cimaises, cet événement a été pensé comme un véritable moment de partage. La force de cette exposition réside dans la présence sur place des artistes.

C’est une journée festive, entièrement placée sous le signe de la rencontre et de la découverte. Les visiteurs auront ainsi l’opportunité d’échanger directement avec les créateurs, de comprendre leurs techniques, de questionner leurs inspirations et d’en apprendre davantage sur le processus créatif qui se cache derrière chaque toile, chaque cliché ou chaque sculpture.

Que vous soyez un collectionneur aguerri à la recherche d’un coup de cœur ou simplement une famille en quête d’une belle promenade dominicale (le samedi !), l’atmosphère conviviale de cet anniversaire saura vous séduire.

Informations Pratiques

L’art doit être accessible à tous. C’est pourquoi cette grande journée d’anniversaire est entièrement gratuite !

Date : Samedi 23 mai 2026

Horaires : En continu, de 9h00 à 20h00

Lieu : Salle Barcelone (22 Allée de Barcelone, 31000 Toulouse)

Tarif : Entrée 100% gratuite