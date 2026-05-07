Nature et Musique : L’atelier fascinant du Muséum de Toulouse pour explorer les origines de nos instruments !

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Avez-vous déjà pris le temps de vous demander de quoi étaient réellement faits les instruments qui bercent notre quotidien ou animent nos fêtes ? Le samedi 30 mai 2026, de 10h00 à 12h00, le Muséum de Toulouse vous invite à une exploration passionnante au cœur de son Jardin Botanique.

Au croisement de la botanique, de la zoologie et de la musicologie, cet atelier de découverte inédit promet de changer votre regard sur la musique et la nature !

Quand la nature donne le « la » au Jardin Botanique

Depuis la nuit des temps, l’Homme a puisé dans son environnement direct pour créer des sons, communiquer et faire de la musique. Cet atelier ludique et instructif vous propose de remonter aux sources de la lutherie traditionnelle et tribale.

Guidés par les médiateurs du Muséum, les participants partiront à la découverte d’une multitude d’instruments de musique à l’histoire singulière, tous fabriqués à partir de matières animales et/ou végétales.

Bois rares, calebasses, peaux tendues, cornes, os ou encore coquillages : vous découvrirez comment l’ingéniosité humaine a su transformer les ressources de la faune et de la flore en véritables œuvres d’art acoustiques. Une expérience enrichissante qui éveille la curiosité et sensibilise à la richesse des matériaux naturels.

Un événement sensoriel et 100% inclusif

La grande force de cet atelier proposé par le Muséum de Toulouse réside dans son approche résolument ouverte et inclusive. La découverte des instruments faisant largement appel au toucher et à l’ouïe, l’animation a été spécialement pensée pour être accessible à tous.

L’atelier est ainsi parfaitement adapté pour accueillir :

Le public non et malvoyant , qui pourra appréhender les différentes textures, les formes des instruments et leurs vibrations sonores de manière tactile et auditive.

Les personnes en situation de handicap mental, cognitif et psychique, avec une médiation adaptée pour garantir un moment de partage serein, stimulant et bienveillant.

Une magnifique occasion de se retrouver autour d’un langage universel : celui de la musique.

Informations Pratiques pour préparer votre visite

Cet atelier s’adresse à un public familial et curieux. L’animation étant en accès libre (sans réservation spécifique préalable), il vous suffira de vous présenter au Jardin Botanique pour rejoindre le groupe.

Date : Samedi 30 mai 2026

Horaires : De 10h00 à 12h00

Lieu : Jardin Botanique du Muséum de Toulouse (35 Allée Jules Guesde, 31000 Toulouse)

Public : Tout public, recommandé à partir de 7 ans.

Tarif : L’animation est gratuite, car directement incluse dans le billet d’entrée classique du Muséum !

Ne manquez pas cette matinée d’éveil des sens et venez percer les secrets de la nature en musique !