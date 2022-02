Lilly Wood And The Prick au Bikini : Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Partager Facebook

Le 25 février prochain, Lilly Wood and The Prick sera sur la scène du Bikini de Toulouse. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Après des albums platine et or, et le succès planétaire du remix de Prayer in C, Lilly Wood and the Prick revient avec son album pop et oxygénant porté par la voix soul et écorchée de Nili qui balaye la morosité de ces dernières années. Et il a fallu attendre un peu puisque le concert initial était prévu pour le 10 décembre. Mais on est rassuré de retrouver le groupe le 25 février !

Voir le groupe sur scène est toujours un événement. Alors pour la date au Bikini, Toulouse Blog vous offre des places !

Infos : www.lebikini.com