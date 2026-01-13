Légende Balavoine : Un hommage vibrant à Muret en 2027

Après un succès retentissant et un concert complet au Casino Barrière de Toulouse en mars 2026, l’hommage à l’icône de la chanson française s’offre une nouvelle escale. Le vendredi 19 mars 2027 à 20h00, c’est la Salle Horizon Pyrénées qui vibrera au rythme des plus grands succès de Daniel Balavoine.
À l’aube des 40 ans de sa disparition, ce spectacle exceptionnel intitulé « Légende Balavoine » invite les fans de toutes générations à célébrer l’héritage immense d’un artiste qui a marqué l’histoire de la musique par sa voix unique et ses textes engagés.
L’émotion du live pour une voix éternelle
Ce n’est pas une simple rétrospective, mais une véritable expérience live. Sur scène, un artiste habité et ses musiciens passionnés redonneront vie à la magie des mélodies de Balavoine. Le public pourra redécouvrir, avec toute l’intensité du direct, les titres qui font désormais partie du patrimoine français :
-
L’Aziza
-
Le Chanteur
-
Tous les cris, les SOS
-
Mon fils, ma bataille
Dans une atmosphère que les organisateurs promettent chaleureuse et conviviale, ce concert est une invitation à mêler souvenirs personnels et ferveur collective autour de l’œuvre d’un homme qui chantait avec son âme.
Une nouvelle chance de réserver ses places
Face à l’engouement suscité par la date toulousaine de 2026, la mise en vente pour Muret est lancée dès maintenant. C’est l’occasion idéale pour ceux qui n’auraient pas pu obtenir de billets au Casino Barrière de se rattraper dans le cadre moderne de la Salle Horizon Pyrénées.
Informations Pratiques — Légende Balavoine à Muret
|Catégorie
|Détails
|Date et horaire
|Vendredi 19 mars 2027 à 20h00
|Lieu
|Salle Horizon Pyrénées (Avenue des Pyrénées, 31600 Muret)
|Thème
|Concert hommage en live (Musique et souvenirs)
|Tarifs
|De 47,20 € à 64,20 €
|Réservations
|Billetterie ouverte dès maintenant