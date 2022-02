Mini-concert de Mouss et Hakim à la Fnac Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les toulousain Mouss et Hakim présenteront lors d’un mini concert à la FNAC Toulouse le vendredi 25 février leur album « Darons de la Garonne ».

Darons de la Garonne est le nouvel album des frangins de Zebda composé sur des poèmes inédits de Claude Nougaro. Depuis la disparition de Claude Nougaro en mars 2004, les tentatives de mise en musique de textes inédits du poète ont été nombreuses.

À l’origine, il y a un cadeau : sept textes dont six inédits ou inachevés confiés par Hélène Bignon, sœur de Claude Nougaro, aux frères remuants de Zebda. « Il émane d’eux un enjouement qui donne envie de danser. Ce qu’il y a de touchant, c’est que ce sont des frères, et que leur amour se ressent. Claude était très touché par l’amour fraternel. Cest un thème qui comptait beaucoup pour lui. Alors j’ai choisi pour eux des textes hétéroclites et drôles, qui leur vont très bien ».

Le projet Darons de la Garonne prend racine dans la fraternité des faubourgs (Claude Nougaro, Mouss et Hakim ont grandi à 40 ans d’intervalle dans le même quartier des Minimes), se nourrit d’une histoire commune (Nougaro leur a écrit en 2002 le texte Bottes de banlieue), et s’épanouit dans un projet de création artistique qui dépasse largement le cadre de l’hommage. Les mélodies de Darons de la Garonne sont ainsi comme des airs de famille où surgit, parmi les sons nouveaux et les mots inédits, une pincée de tuiles qu’on croyait disparue.

Rendez-vous ce vendredi 25 février à 17h30 à la FNAC Toulouse.