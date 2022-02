Concours : Gagnez vos places pour FENIX Toulouse – Chartres !

Partager Facebook

Pour le compte de la 19e journée de Liqui Moly Starligue, le FENIX Toulouse accueillera Chartres le 4 mars prochain. Gagnez vos places sur Toulouse Blog !

Quel début d’année 2022 pour le toulousains avec déjà trois victoires et une 4e place au Championnat. La dernière en date au Palais des Sports face à Dunkerque. La route est longue pour une qualification européenne mais le FENIX enchaine et attend de pied ferme Chartres le 4 mars.

Si les trois première places, tenues par le PSG, Nantes et Aix, semblent inaccessibles, Toulouse va devoir lutter avec six autres clubs pour l’Europe dont Chartres. Les prochains visiteurs ne sont qu’à quatre points et comptent bien accélérer dans la dernière ligne droite du championnat.

C’est donc un choc le 4 mars prochain au Palais des Sports avec la possibilité pour Toulouse de creuser un bel écart sur Chartres.

Toulouseblog vous offre donc des places pour cette rencontre !

FENIX Toulouse – Chartres

Le 4 mars 2022

Palais des Sports

www.fenix-toulouse.fr