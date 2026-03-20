La Cinémathèque de Toulouse fait sa grande réouverture : Un week-end gratuit et festif les 10, 11 et 12 avril 2026

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Après dix-huit longs mois de travaux, l’attente touche enfin à sa fin pour les cinéphiles toulousains. La Cinémathèque de Toulouse célèbre sa réouverture en grand format lors d’un week-end exceptionnel et entièrement gratuit, les 10, 11 et 12 avril 2026. C’est l’occasion idéale de redécouvrir ce lieu culturel incontournable de la Ville rose et de vibrer au rythme du septième art.

Un marathon cinématographique exceptionnel et gratuit

Pour marquer le coup, la Cinémathèque a vu les choses en grand et propose un événement de 72 heures en accès libre. Que vous soyez un passionné de la première heure ou un curieux en quête d’une sortie culturelle, l’entrée sera gratuite tout le week-end. Chacun est invité à circuler librement entre les salles, les expositions et les espaces d’échanges.

Les chiffres clés de la réouverture :

36 films projetés en continu, de jour comme de nuit.

2 jours de marathon cinématographique non-stop.

2 ciné-concerts pour une expérience immersive.

3 séances jeune public, parfaites pour une sortie en famille.

Le programme détaillé du week-end de réouverture

Vendredi 10 avril : Les grandes retrouvailles

Le coup d’envoi de ce week-end de fête sera donné vendredi soir. Pour célébrer le retour du public dans ses murs fraîchement rénovés, la Cinémathèque organise une soirée festive animée par un DJ set. Un moment d’échange convivial pensé pour réunir les spectateurs, les équipes de la Cinémathèque et les partenaires autour d’une même passion.

Samedi 11 et dimanche 12 avril : Cinéma non-stop et découvertes

Le week-end se poursuivra avec une programmation riche et intense. Plus de 36 films s’enchaîneront sans interruption. Outre les projections classiques, l’événement sera rythmé par des ciné-concerts événements et des séances spécialement dédiées aux enfants.

À ne pas manquer : L’exposition « En toute transparence » En marge des projections, profitez de ce week-end pour explorer la nouvelle exposition mettant en lumière la collection de plans-films de l’institution. Vous pourrez y admirer des photographies promotionnelles au format XXL d’une netteté époustouflante. Pour les plus curieux, deux visites guidées seront proposées (sur inscription préalable).

Ne manquez pas ce rendez-vous majeur de l’agenda culturel toulousain de ce printemps 2026 !