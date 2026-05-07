La Nuit des Musées s’empare du Château d’Eau : Une soirée gratuite entre photographie, cinéma et musique !

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Avis aux oiseaux de nuit et aux amateurs de culture ! L’un des événements les plus attendus du printemps toulousain fait son grand retour. Le samedi 23 mai 2026, de 19h00 à minuit, la grande Nuit Européenne des Musées illumine la Ville Rose. À cette occasion, la célèbre galerie photographique du Château d’Eau vous ouvre exceptionnellement (et gratuitement !) ses portes pour une nocturne qui s’annonce mémorable.

Oubliez les visites classiques : préparez-vous à redécouvrir ce monument emblématique sous un œil totalement nouveau, au rythme des images et des platines !

Un monument historique métamorphosé le temps d’une nuit

Institution incontournable dédiée à l’image et à la photographie, le Château d’Eau de Toulouse, situé à quelques pas du Pont Neuf, profite de cette Nuit des Musées pour bousculer ses codes. L’ambiance feutrée des journées d’exposition laissera place à une atmosphère vibrante, résolument festive et contemporaine.

Déambuler dans les coursives en briques du château à la nuit tombée est déjà une expérience en soi, mais l’équipe du musée vous a préparé une programmation artistique pointue pour sublimer les lieux.

Au programme : Film envoûtant et DJ Set

La photographie restera bien entendu au cœur de la soirée, avec l’accès libre aux expositions du moment, mais elle entrera en dialogue avec d’autres formes d’expression artistique.

Les temps forts de votre soirée au Château d’Eau :

Projection de « Trois mers et quatre terres » : Installez-vous pour découvrir l’œuvre cinématographique et visuelle coréalisée par Damien Daufresne et Stéphane Charpentier . Un film poétique et percutant qui promet de transporter les spectateurs bien au-delà des murs toulousains.

Un DJ set pour prolonger l’expérience : Parce que la Nuit des Musées est aussi une grande fête populaire, l’événement sera rythmé par une sélection musicale pointue. Un DJ set viendra habiller l’espace sonore, créant une ambiance lounge et entraînante, parfaite pour échanger autour des œuvres ou simplement profiter de la douceur d’une soirée de mai en bord de Garonne.

Informations Pratiques

L’événement s’inscrit dans le cadre de la programmation officielle de la Nuit Européenne des Musées, une initiative visant à démocratiser l’accès à l’art et à la culture.

Date : Samedi 23 mai 2026

Horaires : De 19h00 jusqu’à minuit

Lieu : Le Château d’Eau (1 Place Laganne, 31300 Toulouse)

Tarif : Accès 100% gratuit !