Sortie Éco-Responsable à Toulouse : Ne manquez pas « Le Timbre Récup' » le Samedi 4 Avril !

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À l’heure où la transition écologique et les circuits courts sont plus que jamais au cœur des préoccupations, le quartier Barrière de Paris s’apprête à accueillir un événement incontournable pour consommer autrement. Le samedi 4 avril 2026, de 11h à 18h, l’Agence Intercalaire et l’association Salade Suprême unissent leurs forces pour organiser la toute première édition de « Le Timbre Récup’ ».

Une journée festive, engagée et 100% éco-responsable qui mettra à l’honneur le réemploi et la création locale !

Le Timbre : D’ancien centre de tri postal à carrefour créatif et solidaire

Si vous ne connaissez pas encore ce lieu atypique, c’est l’occasion rêvée de le découvrir ! Situé au 84 Boulevard Silvio Trentin, « Le Timbre » est un ancien centre de tri postal brillamment réhabilité en tiers-lieu culturel et solidaire.

Aujourd’hui, il abrite une multitude d’ateliers d’artistes et de structures porteuses de projets sociaux. En organisant Le Timbre Récup’, le site poursuit sa vocation première : ouvrir grand ses portes aux habitants du quartier et proposer des initiatives où se mêlent création artistique, partage et engagement écologique.

Au Programme : Une journée placée sous le signe de la seconde vie

Pensé comme un grand moment de convivialité accessible à toutes et tous, Le Timbre Récup’ investira l’impasse du site avec une programmation riche et variée, réunissant les occupants du lieu et des artistes invités :

Un Marché de Créateurs et Créatrices : Oubliez la fast-fashion et la production de masse ! Le marché mettra en lumière le savoir-faire local et artisanal à travers des créations uniques, éthiques et durables.

Un Village Associatif : Rencontrez les acteurs locaux du changement. Ce village permettra de découvrir de nombreuses initiatives toulousaines engagées autour de la solidarité et de la transition écologique.

Des Ateliers Créatifs : Mettez la main à la pâte et apprenez à donner une seconde vie à vos objets du quotidien grâce à des ateliers pratiques et ludiques.

Un Espace de Récupération Gratuit : C’est l’un des points forts de l’événement ! Un espace de don sera mis en place où le public pourra librement récupérer des vêtements, des petits meubles, des jouets et divers objets de seconde main.

Bien entendu, flâner ça creuse ! Une buvette et un espace de restauration seront proposés sur place pour régaler vos papilles tout au long de la journée.

Informations Pratiques