Un nouvel événement littéraire cette semaine à Toulouse

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Marathon des Mots et l’Université de Toulouse Jean Jaurès lancent cette semaine le festival « Grands Espaces ». Une première édition avec de nombreuses rencontres littéraires.

Du 21 au 24 février 2022, la première édition de ce nouvel événement littéraire, inventé par le Marathon des mots et l’université Toulouse – Jean Jaurès, propose la rencontre d’écrivains et universitaires – géographes, historiens, anthropologues… – dont les récits et les travaux interrogent notre époque et transportent les lecteurs à la découverte d’horizons lointains, du Mississippi aux monts sibériens.

Grands entretiens, lectures, rencontres, projections, ateliers d’écriture et de lecture à voix haute, performances et lectures composent le riche programme de cette première édition, gratuite et ouverte à tous.

Quatre auteurs sont mis à l’honneur cette année et seront présents tout au long du festival : Marie Vingtras, Julien Delmaire, Eddy L. Harris et Cédric Gras.

Cette programmation est à découvrir sur le Campus du Mirail, à l’École Nationale Supérieure d’Audiovisuel, au Centre Universitaire de l’Ariège (Foix) et à la librairie La Préface (Colomiers)

Plus d’infos sur : http://www.lemarathondesmots.com/