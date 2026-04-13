Vanessa Paradis embrase le Zénith de Toulouse : Le grand retour pop-soul à ne pas manquer !

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C’est l’un des événements musicaux les plus attendus dans la Ville Rose cette année. Le samedi 9 mai 2026, l’incontournable Vanessa Paradis fera son grand retour sur la scène du Zénith Toulouse Métropole. L’occasion parfaite pour le public toulousain de découvrir en live l’univers de son tout nouvel album aux influences pop et soul, tout en redécouvrant les classiques intemporels qui ont forgé sa légende.

Un nouveau chapitre musical sous le signe du groove

Après plusieurs tournées où elle privilégiait parfois des ambiances plus acoustiques ou théâtrales, l’icône de la chanson française revient sous le feu des projecteurs avec une énergie résolument nouvelle. Ce spectacle inédit marque un véritable tournant : Vanessa Paradis y renoue avec des orchestrations riches, naviguant habilement entre des mélodies pop accrocheuses et des rythmiques soul chaleureuses qu’elle affectionne tout particulièrement.

Sa voix si singulière, à la fois fragile et puissante, promet de s’épanouir pleinement dans ce nouveau registre, taillé sur mesure pour résonner dans les grandes salles.

Une soirée magique au Zénith Toulouse Métropole

Le samedi 9 mai 2026 à 20h00, le Zénith vibrera au rythme de cette nouvelle tournée (portée par Auguri Productions et Bleu Citron en local). Que vous soyez fan de la première heure ou amateur de ses collaborations artistiques prestigieuses, ce concert s’annonce comme une célébration intergénérationnelle.

Pour satisfaire toutes les envies, la configuration de la salle a été pensée pour offrir deux expériences distinctes :

La fosse (debout) : Pour vivre le concert au plus près de la scène, vibrer au son des guitares et danser sur les rythmes soul.

Les gradins (assis numéroté) : Pour profiter du spectacle et de la scénographie dans un confort optimal.

Informations Pratiques & Billetterie

L’annonce de ce concert suscitant déjà un fort engouement, il est vivement conseillé de réserver vos places sans tarder !