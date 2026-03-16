Bigflo & Oli annoncent « Karma » et enflamment le Zénith de Toulouse pour 5 dates exceptionnelles !

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L’effervescence est à son comble dans la Ville Rose ! C’est la nouvelle que tous les fans attendaient avec impatience : Bigflo & Oli marquent leur grand retour sur le devant de la scène avec la sortie de leur 5e album, Karma. Et pour célébrer ce nouveau chapitre, les deux frères toulousains ont vu les choses en grand, très grand : ils donneront le coup d’envoi de leur nouvelle tournée directement à la maison, avec 5 dates exceptionnelles au Zénith de Toulouse.

« Karma » : Un 5e album placé sous le signe du rap pur

Déjà disponible sur toutes les plateformes, Karma est bien plus qu’un simple album. Il symbolise un véritable retour aux sources pour le duo, après plus de 10 ans d’une carrière fulgurante jalonnée de succès, de disques de diamant et d’un travail acharné.

Loin des sonorités pop de certains de leurs précédents tubes, ce nouveau projet se recentre sur l’essence même de leur art : un rap pur, technique et profondément sincère. Cet album fait directement écho à la série de freestyles percutants que les deux artistes ont dévoilés tout au long de l’année 2025, prouvant à la France entière qu’ils n’ont rien perdu de leur plume incisive ni de leur flow ravageur. Karma est l’album de la maturité, un regard sans concession sur leur parcours et l’industrie musicale.

À la maison : 5 Zéniths pour lancer la tournée

Quoi de plus symbolique pour Bigflo & Oli que de démarrer cette nouvelle ère entourés de leur public historique ? Pour lancer cette tournée qui s’annonce déjà monumentale, le duo investit le Zénith de Toulouse Métropole.

Ce ne sont pas un, ni deux, mais bien cinq concerts exclusifs qui attendent les Toulousains. Jouer « à domicile » a toujours eu une saveur particulière pour les frères, reconnus pour livrer des performances scéniques d’une générosité folle, remplies de surprises et d’invités inattendus. Ces cinq soirées s’annoncent d’ores et déjà comme des moments d’anthologie dans l’histoire culturelle de la ville.

Pourquoi il faut réserver ses places au plus vite

L’exclusivité du lancement : Être présent au Zénith de Toulouse, c’est découvrir en avant-première la toute nouvelle scénographie et la setlist de la tournée Karma .

L’énergie toulousaine : L’alchimie entre Bigflo & Oli et le public toulousain est unique. L’ambiance dans la salle promet d’être électrique.

Un engouement sans précédent : Avec la sortie de l’album et l’attente générée par leurs freestyles de 2025, les billets risquent de s’envoler en un temps record.

Informations Pratiques et Billetterie

Ne manquez pas l’événement rap de la région ! Voici ce qu’il faut savoir pour ne pas rester sur la touche :

Événement Détails Artistes Bigflo & Oli Tournée Karma Tour (Lancement) Lieu Zénith de Toulouse Métropole Nombre de dates 5 concerts exceptionnels Album Karma (5e album – Disponible maintenant)

Réservation Sur le site de Bleu Citron