Les Playmobil s’exposent ce week-end près de Toulouse

Grand retour de l’Exposition Playmobil près de Toulouse samedi 26 et dimanche 27 février 2022 !

Durant deux jours, Castelnau-d’Estrefonds sera la capitale du playmobil© pour le bonheur des petits et des grands. La cité au nord-ouest de Toulouse succède à Balma où la dernière édition a eu lieu. Ce week-end, ce nouveau rendez-vous lance les hostilités pour l’année 2022 où l’association Playmo du Sud prévoit de nombreuses expositions. Samedi et dimanche, vous pourrez découvrir en famille des scènes (dioramas) : la ville, les pirates, la ferme, les nains et dragons, l’Egypte, les hippies…mais aussi des nouveautés comme les pirates, le centre spatial ou encore la Reine des Neiges et les croisades.

Vous pourrez aussi réaliser votre propre playmobil© à l’atelier customisation, acheter des playmobil© neufs en boîtes ou à l’unité ainsi que des pièces détachées…

Rendez-vous ce weekend pour l’exposition Playmobil à l’Espace Colucci de Castelnau d’Estrefonds.

> https://www.facebook.com/Playmo-DU-SUD-1824046681187986/