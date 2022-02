Super League : Le 26 février, c’est la fête à Wallon !

Partager Facebook

Grand rendez-vous le 26 février pour la 3e journée de Super League du Toulouse Olympique !

La prochaine rencontre du TO à domicile, le samedi 26 février prochain, promet d’être festive ! En effet, elle marquera non seulement la réouverture de la Bodega, lieu incontournable lors de son passage à Wallon, mais le retour tant attendu des buvettes, des foodtrucks, des espaces réceptifs et des autres animations proposées sur le parvis.

La fête démarrera dès l’ouverture des portes à 16h. La Bodega réouvrira en mode ‘buvette’, les foodtrucks proposeront des menus adaptés, et de nombreux partenaires du TO seront installés sur le parvis pour offrir aux supporters des activités engageantes, en présence de plusieurs joueurs du club.

Après le match, la Bodega s’animera bien entendu en présence d’un DJ – pour tous les supporters -, et le Marché du TO sera également de retour au Pavillon Ponts-Jumeaux. Dans une atmosphère où règnent bonne humeur et convivialité, les convives découvriront des spécialités « made in terroir » à travers différents stands à thèmes, pour ensuite les déguster en bonne compagnie sur les mange- debout et les chaises hautes à disposition.

Deux grosses affiches à venir

Les deux prochaines rencontres du TO à domicile, le 26 février contre les Warrington Wolves (18h) et le samedi 5 mars contre les Wigan Warriors(18h), promettent deux Big Weekends. En effet, outre la notoriété de ces clubs, ces équipes se sont classées respectivement 3e et 4e au classement 2021.

Pour en profiter, rendez-vous sur https://billetterie.to13.com/fr