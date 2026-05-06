La Barque Acide Party : Une soirée explosive entre cirque, musique et arts graphiques au Bellegarde !

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Avis aux noctambules, aux amateurs d’arts visuels et aux passionnés de spectacles vivants ! Si vous cherchez un événement qui sort de l’ordinaire pour enflammer votre week-end, ne cherchez plus. Le samedi 23 mai 2026 à partir de 17h00, le Centre Culturel Bellegarde de Toulouse ouvre ses portes à l’incontournable collectif de cirque La Barque Acide.

Préparez-vous à une soirée hybride, festive et profondément artistique, où les disciplines se croisent pour vous en mettre plein les yeux (et les oreilles) !

Un programme éclectique : Le cirque rencontre la scène musicale

Quand La Barque Acide débarque, ce n’est jamais pour faire les choses à moitié. Ce collectif reconnu pour son énergie débordante et sa créativité sans limites transforme le Centre Culturel Bellegarde en un véritable carrefour d’expressions artistiques.

Dès la fin d’après-midi, laissez-vous happer par des performances circassiennes de haute volée. Acrobaties, jonglerie, équilibre… les artistes du collectif repoussent les limites de la gravité dans des numéros poétiques et percutants. Mais la soirée ne s’arrête pas là ! La transition vers la nuit se fera en musique avec une programmation de concerts live pointus, suivis d’un DJ set taillé pour vous faire danser jusqu’aux dernières heures de l’événement.

Des ateliers ludiques et des souvenirs indélébiles

L’esprit de La Barque Acide, c’est aussi le partage et l’interaction. Vous ne vous contenterez pas d’être simple spectateur !

Atelier Diabolo : Envie de révéler l’artiste qui sommeille en vous ? Un atelier d’initiation au diabolo est prévu pour celles et ceux qui souhaitent s’essayer à la discipline et repartir avec un nouveau talent en poche.

Le coin des artistes graphiques : Pour prolonger l’expérience visuelle, flânez du côté des stands d’illustration. Et pour les plus audacieux qui souhaiteraient garder une trace éternelle de cette nuit mémorable, des stands de tatouage (flash) seront également de la partie. L’occasion parfaite d’allier fête et coup de cœur artistique !

Food, Drinks & Chill : L’art de la convivialité

Parce qu’il est impossible de vibrer et de danser le ventre vide, tout a été pensé pour régaler vos papilles. Un bar sera à votre disposition tout au long de la soirée pour vous rafraîchir entre deux performances. Côté restauration, l’incontournable et réconfortante pizza au feu de bois sera à l’honneur. De quoi recharger les batteries dans une ambiance guinguette et chaleureuse, idéale pour échanger avec les artistes et les autres curieux.

Informations Pratiques : Une culture accessible à tous

Dans une volonté de rendre la culture et la fête accessibles au plus grand nombre, l’événement propose une billetterie solidaire.

Date : Samedi 23 mai 2026

Heure : À partir de 17h00

Lieu : Centre Culturel Bellegarde (17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse)

Tarif : Prix libre (à partir de 5 € minimum)

Une soirée pour vibrer, danser, manger et se laisser surprendre… Ne manquez pas ce grand rendez-vous toulousain de la culture alternative !