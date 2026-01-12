Concours : Gagnez vos places pour Sandrine Sarroche le mercredi 28 janvier 2026 à 20h30 au Casino Théâtre Barrière de Toulouse

Le mercredi 28 janvier 2026 à 20h30, préparez-vous à une soirée où personne ne sera épargné. Après l’immense succès de son précédent spectacle « La Loi du Talon », la tornade Sandrine Sarroche investit de nouveau la scène du Casino Théâtre Barrière pour présenter ses toutes dernières créations.

Chroniqueuse incisive et humoriste au regard aiguisé, Sandrine Sarroche s’est imposée comme une figure incontournable du paysage comique français, maniant avec brio l’art de la satire sociale et politique.

Un cocktail décapant de sketchs et de chansons

Pour ce nouveau rendez-vous toulousain, l’artiste ne fait pas les choses à moitié. Elle revient avec une galerie de personnages inédits, plus insolents et hilarants que jamais. Le spectacle, fidèle à sa signature, alterne entre :

Des sketchs incisifs : où elle croque avec une précision chirurgicale les travers de notre époque.

Des chansons parodiques : dont elle seule a le secret pour ponctuer ses récits de pointes musicales mordantes.

Une énergie débordante : qui transforme la salle en un espace de rire libérateur.

« Décapante », « hilarante », « d’une justesse folle »… Les qualificatifs ne manquent pas pour décrire celle qui parvient à dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, sans jamais perdre son élégance naturelle ni son sens du rythme.

Et vous, quand est-ce que vous passez chez Sarroche ?

C’est la question que pose l’humoriste à son public. Ce spectacle est une invitation à l’autodérision, un moment de partage où le rire devient un remède à la morosité. Que vous soyez un habitué ou que vous découvriez son univers pour la première fois, le passage « chez Sarroche » est une expérience dont on sort ragaillardi.

Informations Pratiques – Sandrine Sarroche