Amel Bent au Zénith de Toulouse en 2026 : Le grand retour pour ses 20 ans de carrière !

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le rendez-vous est pris. Le mercredi 6 mai 2026 à 20h00, le Zénith Toulouse Métropole vibrera au son d’une voix qui nous avait tant manqué. Après une absence totale et un silence radio de près de 500 jours, Amel Bent choisit la scène pour briser la glace et retrouver son public toulousain.

490 jours de silence pour une renaissance

490 jours. C’est le temps qu’il aura fallu à l’artiste pour se reconstruire, loin des réseaux sociaux, des interviews et des plateaux télé. Une période d’ombre nécessaire pour donner naissance à la lumière : son 8ème album.

Ce nouvel opus, travaillé lors de longues nuits blanches, s’annonce comme le plus personnel de sa carrière. Amel y décharge tout : ses blessures, ses peines, mais aussi ses forces et ses vérités les plus profondes. Le résultat ? Un album brut, poignant et sans filtre.

Une Amel Bent « incisive et impudique »

Pour ce retour, on retrouve l’Amel que l’on aime, mais avec une maturité nouvelle :

Pertinente et impertinente dans ses textes.

Incisive dans ses interprétations.

Impudique dans le partage de ses émotions.

Plus forte et plus libre que jamais, elle ne revient pas seulement présenter de nouveaux titres. Elle vient célébrer 20 ans de carrière avec ceux qui l’accompagnent depuis ses débuts. Entre classiques incontournables et nouvelles pépites, ce concert au Zénith s’annonce comme un moment d’exception, une communion intense entre l’artiste et ses fans.

Informations Pratiques