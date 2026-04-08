Carl Cox au Poney Club : L’événement incontournable du Pink Paradize à Toulouse le 19 juin 2026

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La légende vivante de la musique électronique, Carl Cox, s’apprête à faire trembler l’agglomération toulousaine ! Le vendredi 19 juin 2026, l’incontournable Poney Club accueillera le pionnier de la scène techno et house pour le pré-opening du festival Pink Paradize. Un événement en plein air très attendu à l’Aéroport Toulouse-Blagnac, qui s’annonce déjà comme l’une des soirées les plus marquantes de la saison estivale 2026.

Carl Cox : Une légende de l’électro aux portes de Toulouse

S’il y a un nom qui fait l’unanimité dans l’histoire des musiques électroniques, c’est bien celui de Carl Cox. Originaire du Royaume-Uni, l’artiste a traversé les décennies en marquant l’histoire des raves dès les années 90, avant de devenir le roi incontesté des plus grands clubs et festivals mondiaux, notamment à Ibiza.

Pour cette date exceptionnelle organisée en partenariat avec Le Bikini, le monument de l’électro promet 3 heures de set magique naviguant entre house et techno. Une performance marathon qui s’annonce mémorable et qui devrait attirer les passionnés de musiques électroniques de toute la région Occitanie.

Le pré-opening explosif du Pink Paradize 2026

Cet événement de grande envergure ne sort pas de nulle part : il s’agit du pré-opening officiel de l’édition 2026 du festival Pink Paradize. Habituellement reconnu pour ses programmations hybrides et son ambiance survoltée, le festival frappe un grand coup en s’offrant l’un des piliers mondiaux de la culture clubbing pour lancer ses festivités. Une soirée sous le signe de l’énergie et des basses profondes pour inaugurer la saison en beauté.

Le Poney Club de retour : l’open-air toulousain par excellence

Pour accueillir une pointure internationale comme Carl Cox, il fallait un lieu à la hauteur. Le Poney Club, la célèbre guinguette open-air XXL, prendra ses quartiers sur le grand Parking P3 de l’Aéroport Toulouse-Blagnac.

Au programme : un espace en plein air repensé, une ambiance estivale et tout le nécessaire pour vivre la soirée de l’année dans des conditions optimales. Le site proposera :

Une restauration variée avec la présence de nombreux foodtrucks (options salées, sucrées, et végétariennes).

Plusieurs bars avec une large sélection de boissons fraîches, bières et cocktails.

Des zones couvertes pour assurer la fête quelles que soient les conditions météorologiques.

Informations pratiques et Billetterie

Les places pour ce genre de tête d’affiche s’envolent généralement en un temps record. Voici tout ce qu’il faut savoir pour ne pas manquer la venue de Carl Cox au Poney Club.

Date : Vendredi 19 juin 2026

Lieu : Poney Club – Parking Proxi P3 (Aéroport Toulouse – Blagnac), 31700 Blagnac

Horaires : À partir de 16h00

Tarifs : À partir de 34,50€

Réservation : Poney Club

Comment s’y rendre ?