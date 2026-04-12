Bob Sinclar au Poney Club Toulouse : La Soirée Électro Incontournable de l’Été 2026

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Le Poney Club, l’open air star de la Ville Rose, s’apprête à accueillir un monument de la musique électronique. Le mercredi 15 juillet 2026, Bob Sinclar prendra le contrôle des platines pour un set enflammé sur le tarmac de l’aéroport Toulouse-Blagnac. Entre hymnes planétaires de la French Touch et rythmes house irrésistibles, préparez-vous à vivre l’une des soirées les plus mémorables de la saison estivale.

La légende Bob Sinclar de retour à Toulouse

Faut-il encore présenter Bob Sinclar ? Pionnier incontesté de la French Touch aux côtés des Daft Punk ou de David Guetta, le DJ et producteur français fait danser la planète entière depuis plus de 25 ans. Avec des tubes intemporels comme World, Hold On, Love Generation ou encore Rock This Party, il a redéfini les codes de la house music.

Le 15 juillet prochain, il posera ses valises à Toulouse pour distiller son énergie légendaire. Connu pour sa générosité derrière les platines, Bob Sinclar promet un set solaire, taillé sur mesure pour faire monter la température et transformer le dancefloor en véritable club à ciel ouvert.

Le Poney Club : Le spot open-air unique en Europe

Si l’artiste est exceptionnel, le lieu l’est tout autant. Le Poney Club a su s’imposer comme le rendez-vous électro phare de l’été toulousain. Son concept ? Un open air géant installé directement sur le parking P3 de l’Aéroport Toulouse-Blagnac.

Dans un décor atypique où les avions décollent en toile de fond au coucher du soleil, le festival offre une scénographie immersive, des food trucks de qualité et un sound system pensé pour vibrer au rythme des basses. C’est l’écrin parfait pour accueillir une tête d’affiche de l’envergure de Bob Sinclar, garantissant une ambiance à la fois festive et décontractée.

Billetterie : Quel pass choisir pour profiter du show ?

L’engouement autour de cette date est tel que la billetterie s’active très rapidement. L’organisation propose plusieurs typologies de billets pour s’adapter aux envies de chacun :

Le Billet « Avant 19h00 » : La solution idéale (et économique) pour les early birds qui veulent profiter des derniers rayons de soleil et de l’ambiance dès l’ouverture des portes à 17h00. (Attention à bien respecter l’horaire pour éviter un surcoût à l’entrée !).

Le Billet Classique & Prévente : Pour accéder librement au site et profiter du show dans la grande fosse du Poney Club jusqu’à minuit.

Le Billet Premium (Nouveauté 2026) : L’option confort par excellence. Ce pass donne accès à un nouvel espace agrandi, garantissant une visibilité parfaite sur Bob Sinclar. Il inclut un accès coupe-file, un bar et des toilettes dédiés, un sound system exclusif et du mobilier pour se détendre entre deux danses.

Informations Pratiques et Réservations

Ne manquez pas l’événement électro de ce mois de juillet à Toulouse et assurez-vous de garantir votre place avant le sold-out.

Artiste : Bob Sinclar

Date : Mercredi 15 juillet 2026

Horaires : De 17h00 à 00h00

Lieu : Le Poney Club – Parking P3 de l’Aéroport Toulouse-Blagnac, 31700 Blagnac

Musique : Electro / Electro House / House

Réservez vos billets officiels en toute sécurité sur Xceed : Accéder à la billetterie pour Bob Sinclar au Poney Club 2026