Que faire ce weekend à Toulouse ?

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Toulouseblog vous propose quelques idées pour passer un bon weekend à Toulouse.

Ouverture de Cinélatino

Dans une version digitale, le Festival Cinélatino reprend du service pour une nouvelle belle et riche édition 2021. Ce vendredi, vous avez rendez-vous avec la soirée d’ouverture.

Concert de RP Quartet et Lou Tavano

Dans le cadre du Festival de Guitare, découvrez le concert en ligne de RP Quartet et Lou Tavano ce vendredi 19 mars dès 19h sur la page Facebook et le Facebook de l’organisation.

Les Franco-Russes Festival : Concert Terre Russe ce vendredi

Plongée au coeur de l’âme slave : frères jumeaux de la création russe, Tchaïkovski et Prokofiev vécurent en marge de leurs époques. Singuliers, originaux, amoureux l’un et l’autre du classicisme, ils nouent à cinquante ans d’écart un singulier dialogue auquel Maxim Emelyanychev insuffle son enthousiasme et sa jeunesse. Passionné par la musique de notre temps, le jeune chef crée en outre la nouvelle pièce de Benjamin Attahir, qui éclaire d’un faisceau contemporain ce voyage russe.

Pour voir le concert : https://www.lesmusicalesfrancorusses.fr/event-schedule/terre-russe-concert/

E-Carnaval de Blagnac ce samedi

Le 20 mars prochain, le eCarnaval de Blagnac est de retour pour une deuxième édition. Rendez-vous pour un cortège virtuel !

Des matchs mais sur son canapé !

On pourra suivre plusieurs matchs ce weekend avec notamment le XV de France face au Pays de Galles samedi à 21h avec plusieurs joueurs du Stade Toulousain. Mais sinon, on pourra voir :

Niort-TFC samedi à 20h sur BeIn Sports

Cesson Rennes – FENIX Toulouse samedi 20 mars à 18h sur la chaine Youtube LNH TV

Montpellier-Spacers Toulouse, samedi à 19h sur la chaine Youtube LNV TV

Rencontre : Amour et attachement, quels liens ?

Dans le cadre de la Semaine du cerveau, le Quai des Savoirs propose une rencontre en ligne ce samedi 20 mars à 16h. Faut-il de l’amour pour qu’il y ait de l’attachement et est-ce qu’on doit aimer pour s’attacher ? Et dans la fratrie ou les relations oscillent entre l’amour et la haine comment cela se passe ? Peut-on parler d’attachement fraternel ?

Avec l’éclairage de la théorie de l’attachement et de ses recherches sur le terrain, Olivia Troupel tentera d’amener des éléments de réponses à ces questionnements pour tenter de mieux comprendre ce qui se joue.

Deuxième mi-temps de l’anniversaire de Chez Tonton

Samedi prochain, Chez Tonton continue son anniversaire « intelligent ». Victime de son succès samedi 13 mars, le bar toulousain propose de nouveau ses t-shirts au profite des Restos du Coeur de Haute-Garonne.