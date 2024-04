Un nouveau Basic-Fit s’installe à Toulouse

Partager Facebook

Basic-Fit annonce l’ouverture d’un nouveau club à Toulouse. Il s’agira du 16ème club dans la ville et du 86ème dans la région Occitanie. Cette ouverture sera effective le 6 mai, à 13h !

Depuis des années, Basic-Fit entend rendre le fitness accessible au plus grand nombre en adaptant ses salles au style de vie de chacun. Le succès est au rendez-vous avec l’ouverture le 6 mai d’un 16e club à Toulouse. En ouvrant ce nouveau club qui sera situé au 5 Rue Joachim du Bellay, Basic-Fit renforce sa présence dans la région Occitanie et encourage les habitants de Toulouse à avoir un mode de vie plus sain. À l’image de tous les clubs du groupe, les locaux qui s’étendent sur une surface de 2229 m2, sont spacieux, lumineux et bien aménagés permettant ainsi à chaque membre de maximiser son expérience au sein des six zones d’entrainement proposées.

Rédouane Zekkri, Chief Operating Officer chez Basic-Fit, commente : « Nous sommes fiers d’ouvrir ce nouveau club à Toulouse, et ainsi de renforcer notre maillage territorial déjà fort avec un club accessible dans chaque ville française de plus de 30 000 habitants (hors Ile de France), et avec un nombre croissant de clubs dans les villes de moins de 30 000 habitants. Avec son offre complète et modulable, Basic-Fit est le partenaire idéal pour rester en forme où que l’on vive en France.»

plus d’infos : basic-fit.com