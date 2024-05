80e anniversaire de la Libération : les temps forts du musée de la Résistance et du Combattant

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre du 80e anniversaire de la Libération, le musée de la Résistance et du Combattant, à Montauban, présente une riche programmation en lien avec cet évènement : trois temps forts sont proposés au public.

En 2024 est célébré le 80e anniversaire de la Libération de la France. À cette occasion, le musée de la Résistance et du Combattant souhaite rendre hommage à celles et ceux qui ont décidé de s’opposer à l’occupant allemand et pris la voie de la Résistance.

Cet hommage débute avec une exposition « La Résistance en voie de Libération », visible du 4 mai jusqu’au 28 septembre. L’exposition traite essentiellement de la façon dont les résistants ont contribué à la Libération du territoire national aux côtés des Alliés.

Les visiteurs découvriront tour à tour un quartier général clandestin de la Résistance civile ainsi qu’un campement de maquisards pour la Résistance armée et certaines figures locales, souvent méconnues. Ils pourront repérer sur des cartes les différents lieux de maquis, réseaux et mouvements du département en 1944. Quant à la Libération, elle sera abordée dans la dernière partie de l’exposition avec une présentation des combats qui ont eu lieu à partir du 19 août 1944 et notamment ceux du Rond. La scénographie a été réalisée par Mourad Maalaoui, secondé par son fils Léo Maalaoui, accompagnés par les services de la Ville (peinture, parcs et jardins, bureau d’études).

Un campement Seconde Guerre Mondiale

Second temps fort, le campement Seconde Guerre mondiale, qui, au cœur de la Roseraie invitera le public à découvrir une reconstitution historique, du vendredi 21 au dimanche 23 juin.

Les visiteurs pourront échanger avec les membres de plusieurs associations, « spécialistes » de reconstitution : Mémoires Militaria 31, Mémoires de Guerre 14-54, Histoire de nos pères… Au programme : visites du campement, expositions permanente et temporaire du musée, présentation de véhicules et matériels datant de la Seconde Guerre mondiale, reconstituants en tenue d’époque, etc.

Samedi 22 juin, de 20h à 23h, le musée organise une « Murder party », qui plongera les participants dans l’univers de l’Occupation, du Service du travail obligatoire et de la Résistance.

Enfin, lundi 19 août, se déroulera la cérémonie commémorative de la Libération de Montauban. Le Pôle patrimoine culturel et les services de la collectivité proposeront, outre les cérémonies d’hommage, une visite guidée du centre-ville « Montauban pendant la Seconde Guerre mondiale » et la projection du film « D-Day, jour de la Victoire », à l’Ancien collège.

Infos pratiques :

Musée de la Résistance et du Combattant

Pôle patrimoine culturel – Espace Perbosc

Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h30

2 boulevard Herriot – Montauban

05 63 66 03 11

[email protected]