Soirée Stand-up au Cinéma Gaumont Labège

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Gaumont Labège organise une soirée Stand-up, « Comedia del Pathé » ce vendredi avec des révélations de l’humour.

Et si on changeait de cadre pour rire aux éclats ? Dans une salle de cinéma, pourquoi pas ! Le Gaumont Labège propose un plateau d’humour ce vendredi 26 avril en partenariat avec Superset, le site de référence pour connaitre le programme stand up sur Toulouse. Pour la première édition du « Comédia del Pathé », le public découvrira sur scène 6 jeunes talents de l’humour comme Matthis, Swasane, Nathan Chabrot, Perrine Deza, Magdy ou encore Mathilde Andrea.

Pensez à réserver vos places sur : https://www.pathe.fr/cinemas/cinema-gaumont-labege