Marathon Star Wars le 4 mai au CGR Blagnac

Revivez l’aventure Star Wars le samedi 4 mai au CGR Blagnac à l’occasion de la journée mondiale The 4th Be With You. Pour la première fois en salle, retrouvez les 9 films de la saga Skywalker.

Tous les ans le « Star Wars Day » a lieu le 4 mai, date baptisée «May the 4th Be With You» par les fans en raison du jeu de mots entre la phrase culte du film et la date écrite en Anglais. A cette occasion de nombreux évènements sont organisés ce jour-là partout dans le monde autour de l’univers Star Wars, dans de nombreux domaines y compris les cinémas. 2024 marque aussi les 25 ans de la sortie de l’Episode I au cinéma. Pour l’occasion de nombreuses projections auront lieu !

Les 9 films au CGR Blagnac

En parrallèle, ce même jour, les équipes de Disney ont mis au point un véritable marathon de près de 24 heures au cours duquel sera proposée l’intégralité des 9 films qui composent la saga Skywalker. Diffusion exclusivement au Grand Rex de Paris et dans 8 cinémas en France : les cinémas KINEPOLIS LOMME à Lille, CGR BLAGNAC à Toulouse, CGR 2 LIONS à Tours, PATHÉ BELLECOUR à Lyon, PATHÉ PLAN-DE-CAMPAGNE à Marseille, PATHÉ RENNES à Rennes, UGC CINÉ CITÉ à BORDEAUX et UGC CINÉ CITÉ à Strasbourg.

A Blagnac, les différentes associations et partenaires se mobilisent (La 501ème Légion, La Rebel Légion, Spatha, Les FX Predators, Les restaurants Pizza Hut Minimes et Jeanne d’Arc, NRJ Toulouse, etc…) pour proposer de nombreuses animations tout au long de ce Marathon dans le hall du cinéma : animations, expositions, photocall, cosplay, jeux, démonstrations sabre laser, concours, cadeaux, etc… et des shows en salle lors de certaines séances !

PROGRAMME DE LA JOURNEE

Démarrage samedi 4 mai à 8h30, fin dimanche 5 mai à 9h00

8H30 – Ouverture des portes // 9h00 – Episode 1 // 11h30 – Episode 2 // 14h00 à 14h45 – Pause Repas // 14h45 – Episode 3

17h20 – Episode 4 // 19h30 à 20h30 – Pause Repas // 20h30 – Episode 5 // 22h45 – Episode 6 01h15 – Episode 7 // 03h40 – Episode 8 // 06h20 – Episode 9 // 9h00 – Fin du Marathon

Plus d’infos : https://www.cgrcinemas.fr/evenements/19080-marathon-star-wars-may-the-fourth-be-with-you/