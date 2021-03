Le Printemps est inexorable : Un weekend d’actions culturelles à Toulouse

Partager Facebook

Mobilisation des publics et des acteurs culturels les 20 et 21 mars pour la réouverture des salles. De nombreux lieux culturels de Toulouse participe à cette opération.

Ls syndicats d’employeurs et salariés du spectacle vivant appellent à des journées de mobilisation des lieux culturels « Le printemps est inexorable », le samedi 20 et le dimanche 21 mars . Le public pourra assister aux spectacles programmés pour l’occasion.

Dans un communiqué, le Synavi, syndicat des arts vivants, explique que « Nombreux sont celles et ceux qui se sont maintenu.es en état de survie précaire par des dispositifs d’aides publiques – souvent complexes et inadaptés à leur activité – ou qui ont déjà disparu du paysage artistique. Entre annulations de spectacles et reports incertains, beaucoup se retrouvent épuisé.es par un «stop and go» permanent, par les atermoiements des pouvoirs publics et par l’absence d’un calendrier de réouverture. Pour toutes et tous, l’espoir de voir les théâtres ré-ouverts s’accompagne de l’inquiétude d’un embouteillage dans les programmations à venir qui sera fatal à un grand nombre de créations et d’aventures collectives… »

Pour le syndicat, il y a une « urgence à ce que la solidarité se renforce entre lieux et compagnies et qu’au-delà de la réouverture des théâtres et des aides «d’urgence», les pouvoirs publics reconnaissent et soutiennent durablement un nouvel essor de la création d’art vivant, qui dépasse largement les seuls espaces et les seuls temps de représentations publiques face à un public, dans un théâtre. »

A terme, c’est un embouteillage culturel à prévoir. Mais surtout, pour le public et les artistes, un manque. C’est pourquoi les salles à Toulouse s’organisent ce weekend comme la Cave Po, Le Grand Rond, le théâtre Sorano, l’Usine ou encore le Kiwi.

Un rassemblement est prévu aussi devant le théâtre Sorano le 20 mars à 14h avec une prise de paroles des acteurs culturels.

La tribune en entier : https://bit.ly/3vCgPFl

Programme :

VENDREDI 19 MARS /

• 12 h 30 · La Cave Poésie à la librairie Terra Nova, 18 rue Gambetta

Trajectoires féminines dans la Commune de Paris (1871) · Alice Tabart & Aladin

Chaboche · Lecture musicale · 50 mn

/ SAMEDI 20 MARS /

• 9 h > 18 h en continu · Au Théâtre Sorano, 35 allées Jules Guesde

Gratuit sur réservation · theatre-sorano.fr

TOI + MOI [nous retrouver] · 10 mn par spectateur·trice

Le dispositif est simple : une table, deux chaises sur le plateau nu et le Sorano rien

que pour vous… ou presque. Quelqu’un vous y attend. Et vous avez 10 minutes pour

vivre cette expérience magique d’un théâtre vide, et d’une rencontre inattendue. Pour

célébrer enfin ces retrouvailles avec le public, qu’on espère tant !

• 11 h > 16 h · À La Place de la Danse, 5 avenue Etienne Billières

En aparté, danse sur vitrine · Projection

Les passant·e·s de l’avenue Etienne Billières pourront (re)découvrir les

danseur·euse·s de la formation Extensions dans des vidéos projetées sur les vitres

des portes de La Place de la Danse.

• 11 h 30 · L’Usine, Centre national des arts de la rue et de l’espace public · Place

de la Mairie, Tournefeuille

L’Usine invitera le Petit Théâtre de Pain à intervenir en espace public.

• 14 h · Devant le Théâtre Sorano, 35 allées Jules Guesde

Prises de parole collectives

• 14 h > 18 h en continu · Au Vidéophages, 9 rue de l’Étoile

Participation libre et nécessaire

Fais tes courts ! · Projection en vitrine

• 14 h 30 > 17 h 30 · Au Kiwi, Place Jean Jaurès, Ramonville-Saint-Agne

Réservation fortement conseillée au 05 61 73 00 48

L’association ARTO ouvrira le Kiwi (métro Ramonville) de 14 h 30 à 17 h 30, dans le

respect des conditions sanitaires, affirmant ainsi son soutien aux intermittent·e·s du

spectacle et aux organisations professionnelles mobilisées.

Plusieurs interventions artistiques seront proposées (Mara de Patagonie, Compagnie

Singulière…).

• 14 h 30 · Au Théâtre du Grand Rond, 23 rue des Potiers

Réservation indispensable au 05 61 62 14 85

Fraternité · Compagnie Filao · Jeune public · Danse à partir de 3 ans · 35 mn

• 15 h · À la Cave Poésie, 71 rue du Taur

Entrée libre, réservation indispensable au 05 61 23 62 00

Serge Pey, Bernardo Sandoval & Serge Lopez · Poésie & flamenco

• 15 h · Pôle Sud, Fédération des Arts de la Rue Occitanie · Devant le Théâtre

Sorano, 35 Allée Jules Guesde, Toulouse

On déborde ! · R’ouvrir l’espace public · 30 mn

• 15 h 30 · Au Théâtre du Grand Rond, 23 rue des Potiers

Réservation indispensable au 05 61 62 14 85

Le 11/11/11 à 11h11, étonnant non ? · Compagnie 11h11 · Théâtre · 45 mn

• 16 h 30 · Au Théâtre du Grand Rond, 23 rue des Potiers

Réservation indispensable au 05 61 62 14 85

Carrément Méchantes Jamais Contentes · Lætitia Bos & Mary Carrément ·

Théâtre · 45 mn

• 17 h · À la Cave Poésie, 71 rue du Taur

Entrée libre, réservation indispensable au 05 61 23 62 00

Manitoba · Clarice Boyriven & Romain Nicolas · Théâtre

DIMANCHE 21 MARS /

• L’après-midi en continu · La Cave Poésie au Balthazar, 50 rue des Couteliers

Réservation au 05 62 72 29 54

Entresort culinaire en tête-à-tête · L’Amnésie compagnie · 15 mn par

spectateur·trice

• 14 h, 15 h & 16 h · La Cave Poésie à La Binocle, 10 Rue Alexandre Fourtanier

Maël Goldwaser & Arthur Bacon · Duo flamenco · 30 mn

• 14 h 30 & 16 h 30 · La Cave Poésie au Bàcaro, 20 Rue du Pont Guilheméry

Une Liaison pornographique · Cie L’Oiseau bleu · Théâtre · 50 mn

• 15 h · La Cave Poésie au Place Mage, 2 rue Tolosane

La Cuisine de Marguerite · Cie de la dame · Théâtre gustatif · 1 h