Toulouse Métropole organise un Job Dating

Ce jeudi 2 mai, Toulouse Métropole organise un grand Job Dating avec plusieurs postes à la clé.

La direction Gestion et Entretien des Flottes mécanisées assure la gestion et la maintenance du parc véhicules et matériels de la Mairie de Toulouse et de Toulouse Métropole. Ses missions portent sur l’achat, la maintenance et la gestion des véhicules et engins constituant les flottes Mairie et Métropole.

Plus de 150 agents assurent, principalement en régie, la maintenance des matériels roulants qui vont de la bicyclette à la benne à ordures ménagères en passant par le camion frigorifique, la nacelle élévatrice ou le matériel horticole tels que tracteur, tondeuse…

Dans ce cadre, Toulouse Métropole recrute de nouveaux équipiers et organiser un job dating le 2 mai. 13 postes sont à pourvoir notamment des forgerons hydrauliciens et des mécaniciens.

En amont du job dating, les candidats intéressés sont invités à participer à un webinaire au webinaire de la direction pour en savoir plus sur les missions, et les postes recherchés.

Rendez-vous :

Pour le Webinaire : le 29 avril de 13h30 à 14h30 sur Teams,

Pour le job dating, munis de CV : le 02 mai de 9h à 16h en Salle Garonne – Toulouse Métropole, 6 rue René Leduc, 31500 Toulouse.

Toutes les infos sur metropole.toulouse.fr