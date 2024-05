La Ruée des Fadas ce dimanche à Toulouse !

Partager Facebook

Avis aux amateurs : La Ruée des Fadas, la course d’obstacles déjantée dans la boue, est de retour à Toulouse ce dimanche 5 mai.

Loin d’être une course classique, la Ruée des Fadas parcoure la France depuis plusieurs années avec un projet unique. Une course à pied avec obstacles, passage dans l’eau, dans la boue et « un max de délire ». L’idée étant de monter une équipe et de réussir à passer la ligne d’arrivée après pas mal d’épreuves physiques et mentales. Pour cette édition 2024, direction le Château de Pontie à Cornebarrieu ce dimanche.

Le principe ? Une aventure sportive complètement folle alliant fun et divertissement, avec un seul but, celui de franchir la ligne. Le parcours ? Exceptionnel avec 30 à 40 obstacles à franchir. Du fun, des défis à relever et des ravitaillements pour rester en forme : tout pour réussir votre aventure !

Dans la course déjantée de la Ruée, tous les fadas sont déguisés et relèvent le challenge de l’extrême grâce à l’esprit d’équipe, au mental et au dépassement de soi. Jamais en échec à la ruée, tous les obstacles peuvent être contournés !

Infos et réservations : https://rueedesfadas.fr/course-toulouse-2024/