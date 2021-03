Partager Facebook

Dans le cadre du Festival de Guitare, découvrez le concert en ligne de RP Quartet et Lou Tavano ce vendredi 19 mars dès 19h sur la page Facebook et le Facebook de l’organisation.

R, comme Ribot (Bastien Ribot : violoniste) et P, comme Pennes (Edouard Pennes : guitariste), ce sont les deux leaders du RP Quartet, formation de jazz manouche tout à fait singulière, qui ne serait pas un quartette sans mentionner l’apport fondamental du guitariste rythmique Rémi Oswald et du contrebassiste Damien Varaillon.

Ils forment un groupe soudé depuis plus de dix ans, un orchestre homogène et harmonieux où l’entente musicale est parfaite. Le Jazz des années 60 avec une orchestration acoustique comme dans le temps de Django, sans batterie, seulement deux guitares, une contrebasse et un violon. Combo frenchy qui mêle fougue et classe, audace et modernité, ces jeunes gens issus de la scène swing parisienne ont désormais atteint une solide réputation.

Accompagnés par la grande Lou Tavano (nominée aux Victoires du Jazz 2020), artiste de la nouvelle sensation jazz vocal, ce live à vivre depuis chez vous, risque de vous faire vibrer de la tête aux pieds de par leur énergie débordante et leur précision époustouflante.

Pour suivre le concert :