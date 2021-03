Blagnac organise un carnaval en ligne

Partager Facebook

Le 20 mars prochain, le eCarnaval de Blagnac est de retour pour une deuxième édition. Rendez-vous pour un cortège virtuel !

Pour la deuxième année consécutive, le Carnaval de Blagnac se fera en version dématérialisée samedi prochain. Le public est invité à préparer son meilleur costume. Le jour J, prenez vous en photo déguisé, maquillé, en famille et postez le cliché entre 15h30 et 18h pour participer à cette galerie de photos colorées et pleines de sourires sur https://www.facebook.com/blagnac31

Sans oublier que le samedi à 14h30, on pourra regarder la vidéo des Chars toujours sur le Facebook de la ville de Blagnac.

En attendant, samedi, les enfants préparent actuellement dans les Alaé les traditionnels chars aux couleurs de la fête. Et de nombreuses animations se dérouleront dans toutes les écoles du 15 au 19 mars